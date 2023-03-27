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Зараз на наших очах Росія втрачає ознаки своєї державності.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону. Коментуючи вибухи та інші інциденти на території РФ, він зазначив, що росіяни не мають навички аналізувати події, тому не будуть розуміти, що відбувається, навіть коли їх країна буде фрагментуватися.

"Дуже важливо це зрозуміти - йде зворотна ескалація. Вона об'єктивна. Інтенсивність війни занадто висока, масштаб війни величезний і, безумовно, Росія програє війну. Це ще не так очевидно з точки зору територіальних позицій, але очевидно, що конвенційну війну Росія програє, тому ми і чуємо постійно заяви про ядерну зброю", - сказав він, пише "УНІАН".

Він відзначив, що всі ці інциденти відбуваються, оскільки Росія втрачає ознаки державності. Так, російська влада дозволяє "місцевим царькам" створювати власні приватні військові компанії, фактично забираючи у країни "монополію на насилля". 

Крім того, офіційні особи дозволяють та підтримують параллельний імпорт і піратство. "Росія практично показує, що сьогодні вона не дотримується ніяких законів не тільки міжнародних, а й внутрішніх... Держава дуже стрімко перетворюється на анклав кримінальності. Том що Росія - це, по суті, і є кримінальна територія. Просто вона маскувала за ознаками державності свою справжню сутність", – сказав Подоляк.
ForUm

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