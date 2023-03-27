також у роздiлiСвiт
Молдова скасувала "молдавську мову" 13
ISW: Путін зазнав фіаско за підсумками переговорів з Сі Цзіньпіном 33
США вирішили передати Україні швидче старші моделі танків Abrams 15
НАТО готується розгорнути війська на східному кордоні 17
Туреччина відмовилась обслуговувати літаки з Росії та Білорусі 33
Моравецький пояснив, навіщо Польщі найсильніша армія в Європі 38
В НАТО схвильвовані скандальним законопроектом про іноагентів в Грузії 26
Урсула фон дер Ляєн претендує на посаду генсека НАТО 27
Грузинська опозиція закликає виходити на нові протести в Тбілісі 24
Байден подовжив дію НС через війну в Україні 23
Росія втратила майже 40% доходів від продажу нафти і газу 23
Wizz Air призупиняє всі рейси до Молдови через проблеми з безпекою 30
Німеччина не рекомендує їздити до РФ з 20 по 26 лютого 19
В результаті нового землетрусу в Турції 300 постраждалих 30
Іран близький до створення ядерної зброї 29
Німеччина підтримала розширення НАТО 34
В Молдові кажуть про підготовку держперевороту в республіці 27
Угорщина знову накладе вето на санкції ЄС проти Росії 36

Франція закликала Росію переглянути рішення про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі, йдеться в заяві французького МЗС, опублікованій у неділю.

"Франція засуджує заяву президента Росії про укладену між Росією і Білоруссю угоду про розміщення там ядерної зброї", - сказано в заяві зовнішньополітичного відомства.

Там зазначили, що "ця угода являє собою додатковий елемент ерозії міжнародної архітектури контролю над озброєннями та стратегічної стабільності в Європі".

"Франція підтверджує важливість, яку вона надає дотриманню декларації від 3 січня 2022 р., схваленої Володимиром Путіним і всіма главами держав та урядів "Великої п'ятірки" щодо запобігання ядерній війні та перегонам озброєнь. Ми закликаємо Росію продемонструвати відповідальність, очікувану від держави, що володіє ядерною зброєю, і переглянути цю дестабілізуючу угоду", - йдеться в заяві.

При цьому в Білому домі не бачать ознак того, що Путін виконав свою обіцянку розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. 

Відповідаючи на запитання про обіцянку Путіна розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, представник Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі сказав: "Ми не бачили жодних ознак того, що він виконав цю обіцянку або перемістив будь-яку ядерну зброю".
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

7