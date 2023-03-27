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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з послом доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блумом та командою ЮНІСЕФ – організацією, яка займається гуманітарною підтримкою та захистом дітей.

«Орландо Блум давно й змістовно працює із цим напрямом. Він уже був в Україні, на нашому Донбасі, ще до повномасштабної війни. І знає, що принесла ця агресія, наскільки повномасштабними мають бути зусилля світу, щоб її зупинити, щоб відновити Україну після війни», - сказав він у відеозверненні у неділю, пише "Інтерфакс-Україна".

«Ми обговорили питання відбудови нашої країни, нашої шкільної інфраструктури. Я вдячний за цю допомогу. Ми домовилися, щоб наші команди працювали над кількома напрямами. Зокрема, це питання повернення наших дітей, які були силою вивезені в Росію, це створення бомбосховищ для наших діточок. І третє – це технічне забезпечення дистанційного навчання в тих районах і областях, де неможливо навчатись офлайн через відповідні загрози», - сказав Зеленський.

 
ForUm

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