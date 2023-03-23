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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на слуханнях в Сенаті, що будь-яка європейська країна, яка є стороною Міжнародного кримінального суду (МКС), має заарештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо він відвідає цю країну, пише CNN.

"Я думаю, що будь-хто, хто є стороною в суді і має зобов’язання, повинен виконувати свої зобов’язання", – сказав Блінкен у відповідь на запитання сенатора. 

Блінкен також не відповів на запитання про те, чи видасть влада США президента Росії МКС, якщо він приїде в цю країну. Натомість він зауважив, що США не є стороною в суді. Країна відкликала свій підпис, так і не ратифікувавши статут, на початку 2000-х.

"Я не думаю, що він планує найближчим часом приїхати сюди", — сказав Блінкен.

Путін дійсно майже не залишав Росію в останні роки, а в США не їздив з 2015 року.
ForUm

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