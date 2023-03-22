Верховна Рада України заборонила присвоювати географічним об'єктам України назви, що звеличують або символізують державу-окупанта.

Як повідомив у Telegram заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, депутати ухвалили в цілому відповідний законопроект - за проголосували 248 депутатів.

Він уточнив, що йдеться про законопроект №7253, який запроваджується заборона на присвоєння географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта; визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця держави-окупанта; міста, дати, події, діячів держави-окупанта, що здійснювала військову агресію проти України та інших суверенних країн.