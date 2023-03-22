також у роздiлiПолiтика
Зеленський: Україна очікує збільшення постачання зброї 7
Японія виділить півмільярда на відновлення української енергетики 8
ISW: Путін не отримав від лідера Китаю бажаного 22
Данілов проти заборони військовослужбовцям брати участь у виборах 11
На Черкащині невідомі намагались захопити одне із найуспішніших підприємств області 16
США виділяють Україні черговий пакет допомоги 13
Зеленський закликав докласти міжнародних зусиль для покарання агресора 10
Молдова вирішила приєднатись до санкцій проти Росії 10
Подоляк: Китайський мирний план містить протиріччя 10
Президент Чехії: Вікно можливостей для України відкрите цього року 11
Німеччина готова заарештувати Путіна, якщо він потрапить на її територію 11
Боррель про ордер на арешт Путіна: Це початок 16
Соратник Кивы Костя Калоша прячется от кредиторов в Израиле и поливает украинцев грязью 68
Бельгія надасть Україні 240 військових вантажівок 25
США незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги 22
Австрія приєдналась до коаліції країн зі створення спецтрибуналу 21
Україна хоче обміняти "всіх на всіх" 28
У Раді створять делегацію для лобіювання постачання Україні винищувачів F16 22

Верховна Рада України заборонила присвоювати географічним об'єктам України назви, що звеличують або символізують державу-окупанта.

Як повідомив у Telegram заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, депутати ухвалили в цілому відповідний законопроект - за проголосували 248 депутатів.

Він уточнив, що йдеться про законопроект №7253, який запроваджується заборона на присвоєння географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта; визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця держави-окупанта; міста, дати, події, діячів держави-окупанта, що здійснювала військову агресію проти України та інших суверенних країн.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

3