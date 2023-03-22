Лідер РФ Володимиру Путін зазнав "фіаско" за підсумками переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном, які відбулися у Москві 20 березня.

Згідно з висновком американського Інституту вивчення війни, диктатор не зміг домогтися бажаного й домовитися про більш щільне двостороннє партнерство з владою Китаю.

У звіті аналітики наводять спільну заяву КНР і РФ "про поглиблення всебічного партнерства і стратегічного співробітництва, вступ в нову еру", яке сторони підписали під час зустрічі. У ISW відзначають, що в документі зафіксовано більш стриманий варіант розвитку російсько-китайських відносин. Він відрізняється від того, на що розраховував лідер РФ, вважають аналітики.

"Путін, навпаки, оголосив про низку заходів, що свідчать про збереження орієнтації Росії на Китай і залежності від нього в енергетичному та економічному секторах, які здаються дуже односторонніми в порівнянні з відносно помірними зобов'язаннями Сі", - звертають увагу експерти, пише "УНІАН".

Зокрема, лідер КНР зробив дві основні заяви: перша - про те, що Китай буде підтримувати ініціативи РФ в Радбезі ООН, друга - з приводу "політичного врегулювання" війни в Україні. Однак більш різких заяв на цей рахунок Сі Цзіньпін не зробив. Зокрема, він публічно не пообіцяв Путіну підтримувати РФ у війні з Україною.

"Такий риториці явно не вистачає формулювання, зазвичай використовуваної в дипломатичних виступах, щоб показати, що обидві сторони прийшли до остаточних і істотних угод", - говорять в ISW.