Влада США ухвалила рішення передати Україні старіші версії танків M1 Abrams - M1A1, щоб прискорити постачання, заявив у вівторок представник Пентагону Пат Райдер.
"Міноборони в тісній координації з Україною ухвалило рішення надати танки М1А1 Abrams, це дасть нам змогу значно прискорити терміни постачань і передати Україні цю важливу техніку до осені цього року", - заявив Райдер на брифінгу.
Він додав, що M1A1 має можливості, схожі з новішими моделями M1A2. Водночас Райдер не уточнив, скільки саме танків M1A1 Вашингтон хоче передати Києву.
У січні The Washington Post повідомляла, що США зможуть поставити 31 танк Abrams M1 Україні не раніше ніж наприкінці цього року.
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