Занимаясь дизайнерским обустройством приусадебного участка, сада или внутреннего двора, обойтись без бордюров сложно. Это главный элемент, выполняющий строительно-декоративную функцию. Он ограждает тротуар от проезжей части или клумбу от дорожки. Гранитные бордюры незаменимы для выделения садовых участков, приусадебной территории или при декоративном оформлении газонов.

Преимущества бордюров из гранита

Гранит – сверхпрочный материал, который отличается долговечностью, надежностью, добротностью. Также он привлекательно выглядит и не требует особого ухода. Единственный нюанс – его высокая стоимость, которая вполне оправдана сроком службы гранитного бордюра. Потратившись на такую поребрику раз, можно навсегда закрыть этот вопрос. Но если вы желаете иметь гранитные бордюры, покупайте камень в прямых производителей https://granite.ua/bortovoj-kamen/. Только так вы будете уверены, что приобрели качественный товар со всеми соответствующими характеристиками.

Такие бордюры способны прослужить много десятков лет, не теряя при этом свою эстетическую привлекательность.

Ключевыми преимуществами гранитной поребрики являются:

Материал – 100% натуральный камень из отечественных карьеров. Долговечность и нетребовательность в обслуживании. Простота монтажных работ. Прочность и устойчивость к атмосферным явлениям. Возможность заказа изделия требуемого размера.

Бордюр из гранита не подвержен влиянию ультрафиолета. Он хорошо переносит прямое воздействие прямых солнечных лучей, особенно в жаркие летние дни. Такой материал не поглощает воду, из-за этого не разрушается и не теряет красочность рисунка. Повредить гранитную поребрику крайне сложно – материал выдерживает высокие нагрузки и механические воздействия.

Сфера применения гранитных бордюров

Бордюр из гранита используется в процессе сооружения дорог. Этот материал признан одним из самых привлекательных и долговечных материалов отделки. Он устойчив к истиранию, а также легко укладывается с минимальными тратами времени и сил.

Гранитные бордюры часто используется при оформлении сада. Его можно установить как на городском, так и на загородном участке. У потенциального покупателя есть возможность выбрать материал желаемого цвета и вида, чтобы добиться удачного сочетания (например, с гранитной брусчаткой).

Таким образом, поребрика применяется в таких направлениях:

разделение между проезжей и пешеходной частью дороги;

обустройство парковки для авто;

выделение газона среди пешеходной зоны;

обозначение районов безопасности;

решение проблем с поверхностью разного уровня.

Гранитные бордюры не только функциональные и практичные изделия, но играют большое эстетическое значение. Они незаменимы при оформлении садов и клумб, создании садовых композиций. Благодаря большому выбору расцветок и узоров каждый покупатель может подобрать для себя подходящий вариант.

Советы по выбору каменного бордюра

Заказывая гранитный бордюр от изготовителя, нужно учитывать не только его оттенок, структуру и узор, но и его способность сочетаться с остальными материалами. Так уложенная поребрика должна подходить под покрытие, из которого состоит дорога или тротуар. Благодаря этому можно добиться хорошего результата.

Производитель предлагает широкий ассортимент гранитных бордюров, отличающихся фактурой поверхности. К основным видам изделий относятся:

пиленый бордюр: сделанный из пиленых плит;

колотый: шероховатый с двух сторон, может присутствовать фаска;

шлифованный: две лицевые поверхности шлифованы с четкой структурой;

термообработанный: отличается шероховатой ярко выраженной структурой;

полированный: с одной или нескольких сторон полированный, остальные – пиленые с фаской или без.

При оформлении заказа важно определиться с несколькими параметрами: длина детали, требуемое количество погонных метров, особенности поверхности (глянцевая, матовая, шероховатая), способ монтажа, желаемая расцветка, условия доставки и оплаты.

Методы обработки бордюра из гранита

Гранитные бордюры производятся с использованием дисковых пил, которые имеют большой диаметр. В первую очередь блоки гранита распиливаются на плиты требуемой толщины. После этого осуществляется окантовка плит и дальнейшее изготовление бордюров. Изделия обрабатываются выбранным методом, после чего фаска снимается.

Обработка гранитных бордюров может выполняться разными методами. Чтобы поставить акцент на красоте и глубине цвета камня, можно использовать одну из перечисленных ниже технологий:

полировка;

бучардирование;

шлифовка;

дробеструй;

термическое воздействие;

пескоструй;

абразивные щетки.

Конкретный вид обработки материала зависит от сферы использования готового изделия. Изготовленный бордюр проходит контроль качества, чтобы проверить его соответствие критериям износоустойчивости, надежности и прочности. Предлагаемая продукция поставляется заказчику без дефектов – сколов и трещин.