Найти качественный интернет для дома всегда сложно, особенно когда необходимо раздавать доступ по локальной сети нескольким членам семьи одновременно, подключать много устройств. Заранее предугадать масштабы нагрузки и просчитать нужную скорость сложно. Разобраться с техникой для Wi-Fi тоже трудно. От провайдера Киевстар города Украины, в том числе Днепр интернет для дома могут использовать с уверенностью в качестве соединения. А выбрать скорость можно уже после подключения тарифа.

Дополнение тарифа нужными опциями

Безлим трафик актуален лишь при наличии достаточной скорости. Стандартный темп до 100 Мбит/с подходит для серфинга, видеозвонков, просмотра фильмов, скачивания файлов среднего объема. Если задействуется Wi-Fi для предоставления доступа нескольким гаджетам, то одновременно можно будет выходить в онлайн с телефона, компьютера, планшета и прочих устройств. Созданную нагрузку и необходимую производительность сложно предсказать, они индивидуальны и зависят от задач, активности использования домашнего интернета пользователями.

Когда первоначального темпа недостаточно, целесообразно подключить гигабитный интернет в Днепре, тогда скорости гарантированно хватит на всех. Ускорение предоставляется без доплат как Суперсила и дает возможность расслабленно пользоваться VR, работать с графическими файлами, запускать «тяжелые» процессы. Если дополнительная скорость не потребовалась в конкретном случае, можно выбрать Суперсилу статистического IP-адреса или Киевстар ТВ. Менять выбранную силу разрешается хоть каждый месяц.

Какая техника нужна для Wi-Fi

Подключение нескольких гаджетов не требует формирования сложной инфраструктуры. Нужно лишь настроить роутер, за дополнительную плату это поможет сделать мастер. Если его нет – стоит обратиться к провайдеру, специалисты помогут быстро выбрать нужную модель, плюс предложат подключение купленного устройства без доплат. В ассортименте есть двухдиапазонные роутеры, они лучше обычных по ключевым параметрам:

надежности соединения или сигнала;

равномерности покрытия по всем зонам квартиры;

корректности коммуникации с каждым устройством, даже когда одновременно их подключено много.



Роутер влияет на итоговую скорость для тех пользователей, которым раздается гигабитный интернет в Днепре либо других регионах. Двухдиапазонная техника обеспечивает равномерность сигнала, устраняет вероятность торможений либо задержек. Особенно приятно, что никакой дополнительной аппаратуры кроме роутера не понадобится.