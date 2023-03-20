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Президент Чехії Петр Павел припускає, що Україна повинна використати можливість контрнаступу в цьому році, оскільки в подальшому отримати допомогу від союзників на нову спробу буде надзвичайно складно.

Про це він заявив в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita, пише "Українська правда".

"Багато країн, багато політиків очікують якогось прогресу цього року. Я думаю, що Україна матиме лише одну спробу здійснити великий контрнаступ, - вважає Павел. - Тому, якщо вона вирішить розпочати великий контрнаступ і зазнає невдачі, буде надзвичайно складно отримати фінансування для наступного".

Павел уточнив, що "це має відбутися протягом кількох місяців".

Президент Чехії переконаний, що "вікно можливостей відкрите цього року".

На його думку, "після наступної зими буде вкрай важко підтримувати нинішній рівень допомоги".

"Втома від війни – це не тільки виснаження людських ресурсів і техніки, руйнування інфраструктури в Україні, але й втома в країнах, які надають допомогу", – сказав Павел.
ForUm

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