також у роздiлiСвiт
Моравецький пояснив, навіщо Польщі найсильніша армія в Європі 22
В НАТО схвильвовані скандальним законопроектом про іноагентів в Грузії 20
Урсула фон дер Ляєн претендує на посаду генсека НАТО 25
Грузинська опозиція закликає виходити на нові протести в Тбілісі 21
Байден подовжив дію НС через війну в Україні 22
Росія втратила майже 40% доходів від продажу нафти і газу 21
Wizz Air призупиняє всі рейси до Молдови через проблеми з безпекою 28
Німеччина не рекомендує їздити до РФ з 20 по 26 лютого 14
В результаті нового землетрусу в Турції 300 постраждалих 29
Іран близький до створення ядерної зброї 28
Німеччина підтримала розширення НАТО 34
В Молдові кажуть про підготовку держперевороту в республіці 27
Угорщина знову накладе вето на санкції ЄС проти Росії 36
Роль Абрамовича у переговорах між Україною і Росією ослабла 38
Путін добиває економіку РФ: банківський сектор отримав у 12 разів менше прибутку 35
ЄС каже, що ситуація з газом краща, ніж в минулі роки 65
Ізраїль завдав удару по сектору Газа 55
Німеччина підтвердила незмінність позиції щодо Путіна 49

Туреччина відмовилася обслуговувати літаки Boeing і Airbus російських і білоруських авіакомпаній, в тому числі здійснювати їх заправку.

Рішення прийняло Міністерство митниці і торгівлі країни після листа від Мінторгівлі США, повідомляє портал AirportHaber.

Обмеження стосуються семи російських авіаперевізників: "Аерофлоту", S7 Airlines, Utair, AZUR Air, Pegas Fly, "Росії" і "Ямалу". Заправка і супутні послуги заборонені для приватних, вантажних, комерційних, чартерних літаків, а також для повітряних суден, які вироблені в будь-якій країні і складаються як мінімум на 25% з комплектуючих, виготовлених в США.

Тепер російські літаки, що вилітають з Туреччини, змушені дозаправлятися в Сочі. Відмову в обслуговуванні бортів в Стамбулі підтвердили джерела "Комерсанта" в двох авіакомпаніях, зазначивши, що працюють над вирішенням проблеми.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

5