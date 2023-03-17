Туреччина відмовилася обслуговувати літаки Boeing і Airbus російських і білоруських авіакомпаній, в тому числі здійснювати їх заправку.

Рішення прийняло Міністерство митниці і торгівлі країни після листа від Мінторгівлі США, повідомляє портал AirportHaber.

Обмеження стосуються семи російських авіаперевізників: "Аерофлоту", S7 Airlines, Utair, AZUR Air, Pegas Fly, "Росії" і "Ямалу". Заправка і супутні послуги заборонені для приватних, вантажних, комерційних, чартерних літаків, а також для повітряних суден, які вироблені в будь-якій країні і складаються як мінімум на 25% з комплектуючих, виготовлених в США.

Тепер російські літаки, що вилітають з Туреччини, змушені дозаправлятися в Сочі. Відмову в обслуговуванні бортів в Стамбулі підтвердили джерела "Комерсанта" в двох авіакомпаніях, зазначивши, що працюють над вирішенням проблеми.