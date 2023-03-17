Пекін бачить, як бездарно діє Кремль у своїй агресії проти України, а тому не стане вплутуватися в цю війну і не постачатиме зброю Росії.

Таку думку висловив спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Деніел Райс в коментарі журналістам в Києві, пише "Укрінформ".

"Іран виявився достатньо нерозсудливий, аби приєднатися. Я не думаю, що Китай приєднається. Я думаю, що Сі Цзіньпін побачив кожну помилку Путіна і не захоче приєднатися до... ідіотів. Я не очікую приєднання чи постачань", – заявив Райс.

Він також нагадав, що іранська допомога Росії виявилася малоефективною. Якщо спочатку іранські дрони дали Росії короткострокові результати у війні, то зараз ЗСУ вже справляються з ними досить ефективно.