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Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) проводить переговори з українською владою у Варшаві щодо можливої нової програми, підтримуваної Фондом. Найближчими днями ці переговори мають продовжитися.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

"Обговорення між персоналом МВФ і владою України були продуктивними, і було досягнуто дуже хорошого прогресу в узгодженні набору політик, які могли б лежати в основі програми, підтримуваної Фондом", — заявив Степанян.

Політичні обговорення відбувалися з 8 до 15 березня у Варшаві.

"Спираючись на цей прогрес, персонал і влада розраховують завершити обговорення найближчими днями", — зазначив він.
ForUm

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