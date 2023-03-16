Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) проводить переговори з українською владою у Варшаві щодо можливої нової програми, підтримуваної Фондом. Найближчими днями ці переговори мають продовжитися.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

"Обговорення між персоналом МВФ і владою України були продуктивними, і було досягнуто дуже хорошого прогресу в узгодженні набору політик, які могли б лежати в основі програми, підтримуваної Фондом", — заявив Степанян.

Політичні обговорення відбувалися з 8 до 15 березня у Варшаві.

"Спираючись на цей прогрес, персонал і влада розраховують завершити обговорення найближчими днями", — зазначив він.