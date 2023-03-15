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Інцидент з американським БПЛА є сигналом від Путіна про готовність до розширення зони конфлікту. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов написав у Twitter.

"Інцидент з американським БПЛА MQ-9 Reaper, спровокований росією в Чорному морі, – це сигнал Путіна про готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін. Тактика ва-банк – постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обставин", - написав він.

 
ForUm

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