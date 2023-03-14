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Оператори мереж електро-, газо- та нафтопередачі Польщі готуються підписати з українською стороною угоду про поглиблення співпраці у сфері енергетики. Церемонія запланована на середу, 15 березня, за участю представників польського та українського урядів.

За інформацією польського видання Rzeczpospolita, з боку Польщі Меморандум про співпрацю підпишуть компанії "Газ-Систем", "Польські Сієці Електроенергетикзне", "Перн" та "Польські Електровні Едрове". Польську сторону також представить повноважний представник уряду зі стратегічної енергетичної інфраструктури Матеуш Бергер, пише "УНІАН".

Відзначається, що майже рік польські оператори допомагають українським колегам "Укренерго", "Укртрансгаз" і "Укртранснафта" управляти електричними, газовими і нафтовими мережами в умовах війни і руйнування енергетичної інфраструктури росіянами. Йдеться, в тому числі, на поставку необхідного обладнання для ремонту, наприклад, електромереж на Україні, пошкоджених в результаті обстрілу російськими ракетами.
ForUm

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