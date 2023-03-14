Перша група українських військовослужбовців, які навчаються експлуатації та обслуговуванню танків Leopard 2A4, завершить навчання вже цього тижня.

Про це пише CNN з посиланням на заяву Міністерства оборони Іспанії. Повідомляється, що в першу групу українських військовослужбовців, які пройшли навчання, входять 55 солдатів - 10 повних екіпажів і обслуговуючий персонал.

"Ці курси були запущені після того, як було офіційно оформлено зобов'язання Іспанії внести свій внесок в оборонні зусилля України за допомогою танків. У той час Україна запросила навчання екіпажів і обслуговуючого персоналу для оперативного розгортання наданих основних бойових танків Leopard 2A", - йдеться в повідомленні.