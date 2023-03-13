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Польща створює найсильнішу армію в Європі для того, щоб її ніколи не довелося використовувати. Про це заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький на відкритті військових навчань НАТО, повідомляє "Польське радіо".

"Ми повинні мати настільки сильну армію, щоб вона мала достатню силу стримування, і її ніколи не потрібно було використовувати", – заявив він.

Моравецький зазначив, що Польща є учасником найсильнішого військового альянсу в світі – НАТО. Але все одно країна має намір зміцнювати свої збройні сили. Прем'єр також закликав усіх громадян до того, щоб вони вчилися поводженню зі зброєю – відвідували стрільбища і вчилися стріляти. 
ForUm

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