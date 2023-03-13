також у роздiлiПолiтика
У Німеччині почали говорити про мирні переговори 9
Зеленський присвоїм Героя України розстрілянному окупантами Мацієвському 6
Посадки через знищену "Мрію" – знакові: СБУ очищує ВПК від проросійського впливу, – Загородній 19
Словения не признала РФ спонсором терроризма из-за плохой работы посольства, - СМИ 17
В Польщі підтвердили, що передадуть Україні літаки 18
Зеленський: Чим швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, тим безпечніше буде світові 10
Держдеп запросив $1,7 млрд для допомоги Україні 9
Спецоперація СБУ в Очакові - поразка російського ГРУ, - Голобуцький 32
ОП: Україна не мала мотивів для діверсії на "Північному потоці" 18
Зеленський пообіцяв нові санкції 22
Єрмак і Залужний поговорили з Салліваном та Міллі 15
Україна повернула ще 130 полонених 17
Україна отримала 5,6 тис. тонн допомоги для енергосектору з 30 країн світу 13
Залужний зустрівся з вищими воєначальниками США, Британії та Польщі 21
Австрія вважає небезпечними розмови про територіальні поступки Росії 14
Україна просить у США касетні боєприпаси 21
Литва анонсувала новий пакет допомоги Києву 21
В Раді закликали світову спільноту покарати РФ за геноцид українців 15

Президент РФ Володимир Путін шукає "цапів-відбувайлів", яких зможе звинуватити у провалах у війні проти України.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW). За даними аналітиків, Путін використає великі втрати ПВК "Вагнер", звіти про поганий моральний стан і воєнні злочини, щоб відволікти росіян від гірших проблем у збройних силах  Росії.

"Велика частина російського висвітлення боїв за Бахмут зосереджена в основному на великих втратах "вагнерівців", що дозволяє Міноборони РФ приховати або применшити інші втрати російських сил", - зазначили у звіті.

На думку аналітиків, міноборони РФ зберігає прихильність Путіна, попри нищівні поразки під Вугледаром на початку лютого 2023 року.

"Нещастя засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, скоріш за все, налякає інших кремлівських чиновників, таких як глава Чечні Рамзан Кадиров, щоб вони зменшили свої амбіції, аби уникнути долі Пригожина", - додали експерти.

Як пояснили в ISW, Пригожин заслужив погану репутацію через ставлення до своїх бойовиків як до гарматного м'яса, а його публічні благання про боєприпаси навряд чи зроблять службу в лавах ПВК привабливою для новобранців.

"Поки Пригожин бачив у Бахмуті можливість отримати важіль впливу на Кремль і міноборони РФ для реалізації власних комерційних і політичних цілей, Путін використовував ПВК "Вагнер", щоб захистити свій режим від згубних наслідків мобілізації, яка суттєво сповільнює військові дії проти України", - підсумували аналітики.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

8