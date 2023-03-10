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РФ використала під час ракетного обстрілу України 9 березня озброєння, яке могла виробити за місяць, повідомляють у телеграм-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) у п'ятницю.

"Були і більш масовані ракетні удари, і, зрештою, інтервали між ними були значно меншими. Тому рашисти продовжують ракетний терор, але вже з урахуванням того дефіциту ракетного високоточного озброєння, який вони сьогодні мають. Можемо говорити про те, що місяць вони накопичували сили, зокрема працювали виробництва. Фактично те, що вони могли виробити за місяць, сьогодні було витрачено на українські трансформатори", - сказав представник ГУР Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, російські запаси багатьох видів ракетних озброєнь "критично низькі", й інтервал між обстрілами пов'язаний із тим, що росіяни намагаються надолужити витрати боєприпасів шляхом виробництва, але виробляти в належній кількості вони не можуть. "Калібрів" у них залишилося 7% від кількості, що була на початку повномасштабної агресії. Не можуть вони надолужити навіть через виробництво ті витрати", - сказав представник ГУР.

Водночас Юсов зазначив, що РФ намагається використовувати всі підходи, щоб обійти санкції, зокрема контрабанду, "сірі" схеми постачання необхідних складових для виробництва озброєння.
ForUm

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