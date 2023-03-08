Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн претендуватиме на посаду генерального секретаря НАТО, якщо їй не вдасться переобратись на другий термін в Єврокомісії. Про це повідомляє італійське видання La Repubblica, пише "Європейська правда".

Так, з даними видання, президент США Джо Байден підтримує ідею, щоб НАТО очолила жінка, і фон дер Ляєн має відповідний досвід для цієї ролі, оскільки вона також обіймала посаду міністра оборони Німеччини.

Термін повноважень фон дер Ляєн в Єврокомісії закінчується влітку 2024 року, тому Білий дім наполягає на продовженні терміну повноважень Єнса Столтенберга, який перебуває на цій посаді майже дев'ять років.

"Тиск з боку Білого дому з метою переконати Столтенберга погодитися на подальше продовження досить сильний. Тому ідея полягає в тому, щоб спробувати ратифікувати на саміті НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі, план на наступний рік перебування на посаді. Це дозволило б йому працювати аж до літа 2024 року, коли фон дер Ляєн фактично завершить свій європейський мандат", - йдеться у статті.

Також видання вказує, що Європейська народна партія виступає проти переобрання фон дер Ляєн на другий термін. Натомість члени партії хотіли б запропонувати на цю посаду нинішню президентку Європарламенту Роберту Метсолу.