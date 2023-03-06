Пытаясь создать идеальный интерьер, возникает много вопросов: какого цвета сделать стены, какой выбрать шкаф, куда поставить кровать и т.д. Один из них: «Стоит ли покупать угловой диван?». Конечно, ответ зависит от ваших нужд и помещения, но угловые диваны имеют ряд особенностей, которые делают их идеальным вариантом мягкого уголка. В сегодняшней статье мы назовем вам 7 причин, почему стоит купить угловой диван.

Причина №1: главный акцент в комнате — угловой диван

Угловые диваны имеют большие габариты, и такой элемент мебели точно привлечет внимание. В магазине Magro есть широкий выбор диванов разных форм, цветов, с разными материалами обивок. Вы сможете выбрать именно ту модель, что вам по душе и сделать из нее мягкий уголок в комнате.

Большой, красивый, мягкий диван станет ярким акцентом в интерьере. Он придаст пространству уюта и тепла, благодаря приятной обивке и мягкому матрасу. Угловой диван — не только главный интересный акцент, а и место, где будет собираться вся семья для совместных вечеров.

Причина №2: особенности матрасов в угловых диванах

Современный угловые диваны часто рассчитаны на ежедневную трансформацию в спальное место. Именно поэтому используются ортопедические матрасы. Можно выбрать как более жесткие, так и помягче. Они подстраиваются под анатомические особенности тела и равномерно распределяют вес по поверхности матраса и тем самым обеспечивают здоровый сон. В матрасах используется отдельный пружинный блок, где каждая пружина реагирует на нагрузку в своей области, таким образом вес распределяется равномерно.

Причина №3: индивидуальный комфорт угловых диванов

Угловые диваны считаются одними из самых комфортных. Причин тому несколько. Благодаря габаритам, эта модель позволяет разместиться сразу большому количеству людей, а форма дает возможность собеседникам видеть друг друга. Есть диваны Г-образной и П-образной формы. Вторая как, правило больше, поэтому тут выбор зависит от размера помещения и, конечно, вкуса.

Кроме того, на угловом диване можно удобно разместиться полулежа. Если модели с передвижным модулем, его можно ставить куда угодно и создавать удобное для вас место отдыха.

Причина №4: прочность угловых диванов

Угловые диваны предназначены для длительного использования, часто не просто как диван, а и как спальное место. В их основе металлокаркас, который сделан из прочных материалов, чтобы противостоять деформациям. Также и матрасы. Многослойные ортопедические матрасы не прогнутся и не потеряют свою форму. Такая мебель рассчитана длительное и активное использование.

Причина №5: совершенный внешний вид угловых диванов

Качественные материалы обивки, стежки в форме геометрические фигур, разнообразные ткани и цвета делают угловой диван не только местном удобным для отдыха, а и красивым акцентом в вашем интерьере.

Например, узоры из стежки придают объем, цветные акценты будут привлекать больше внимания. Диваны с лаконичными формами, тканями и без дополнительных узоров — стильное решение для минималистического дизайна.

Причина №6: безопасность угловых диванов

В каталоге угловых диванов магазина Margo продаются модели с закругленными подлокотниками и спинками, чтобы не было риска случайно травмироваться.

Также есть выбор диванов с гипоаллергенной тканью, что позволит спокойно пользоваться ими людям со склонностью к аллергии, чувствительный кожей и детям.

Причина №7: практичность

Говоря о всех преимуществах угловых диванов, можно сделать вывод об их практичности. Ведь купив один угловой диван, скорее всего, уже не будет нужды покупать кресла, ведь места достаточно. Также угловой диван легко превратится в спальное место для гостей, если будет нужно.

Выбирая качественные материалы обивки в магазине Margo, которые легко стираются, вы сэкономите много времени во время уборки и ваш диван всегда будет выглядеть как новый.