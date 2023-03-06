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Дипломатичні кроки щодо повернення Україні Запорізької атомної станції наразі не мають успіху. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив Міністр енергетики України Герман Галущенко, пише "Урядовий портал".

"Наразі ситуація зайшла у глухий кут. Наша позиція, яку ми озвучуємо на всіх міжнародних майданчиках, зводиться до того, що будь-які переговори стосовно ЗАЕС мають базуватись: по-перше – на демілітаризації станції, по-друге – виході із ЗАЕС працівників "Росатому". По-третє, український персонал має отримати можливість спокійно, без тиску оперувати ядерним об‘єктом. Але у відповідь на це ми отримали нікчемний указ Путіна про те, що ЗАЕС - це "федеральна" власність, із реєстрацією відповідної компанії в Москві з назвою "Запорізька станція", - розповів Герман Галущенко.

Також очільник Міненерго повідомив, що Україна отримує від місії МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, тривожні сигнали. Росіяни вкрай непрофесійно поводяться на станції.

"Місія МАГАТЕ підтверджує, що росіяни експлуатують станцію в такому режимі, що стан обладнання та устаткування на ЗАЕС значно погіршується. Є відчуття, що одна з цілей загарбників: після деокупації залишити нам її в неробочому стані", - сказав Герман Галущенко.
ForUm

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