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Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський працює в підрозділах, що здійснюють оборону Бахмута Донецької області, повідомляють у Сухопутних військах Збройних сил України.

"Противник не залишає надію захопити Бахмут і продовжує накопичувати сили, щоб окупувати місто. На захоплення міста російські окупанти кинули підготовлені підрозділи ПВК Вагнер та інших регулярних частин армії РФ. Інтенсивні бої точаться в самому місті та навколо нього", - повідомляється в телеграм-каналі Сухопутних військ.

У Бахмуті командувач заслухав доповіді командирів про стан справ у підлеглих підрозділах, ознайомився із проблемними питаннями підвищення обороноздатності підрозділів на лінії фронту.
ForUm

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