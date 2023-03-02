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Тканевые драпировки на окнах, защищающие от солнца появились еще в эпоху Древнего Рима, став популярными и востребованными и поныне. Римские шторы имеют вид вертикальной системы с полосами ткани, в закрытом состоянии накрывают окно и не пропускают в комнату прямые солнечные лучи. Красивые горизонтальные складки можно наблюдать в раскрытом их виде, которые фиксируются в верхней части оконной рамы.

Оригинальные римские шторы — индивидуальные решения в интерьере

В зависимости от дизайна римские занавески изготавливаются в моно-варианте, состоящем из одного полотна для монтажа на одно окно. Также есть комплекты, включающие два тканевых отреза для одного оконного проема. Солнцезащитные системы выполняются исключительно из натуральных тканей. Полотна крепятся на карниз с подъемным механизмом. Регулировка освещенности происходит с помощью шнуров, протянутых в крепления ткани.

Компания Jaluzi Service изготавливает римские жалюзи в Днепре и по всей Украине в разных модификациях. Выбрать можно изделия из льна, хлопка, жаккарда и других материалов. В каталоге на сайте магазина можно подобрать готовые решения или заказать по индивидуальным параметрам. Специалисты выполняют замеры, оперативно устанавливают конструкции, избавляя тем самым клиента от лишних хлопот.

Какие бывают модели:

  • Классические системы. Складки формируются в поднятом состоянии друг на друга, в раскрытом — полностью выравниваются. Можно комбинировать с обычными портьерами.
  • Каскадные модели. В развернутом виде образуют красивый каскад драпировки. Для их изготовления используются плотные материалы.
  • Бескаркасные конструкции. За счет отсутствия стержней получаются свободные фалды, провисающие при подъеме шторы. Эффектно смотрятся в полураскрытом состоянии.

Римские модели шторы, в частности каскадного типа, идеальны для оформления больших окон. Ценителям практичного интерьера можно подобрать непритязательные ролеты с креплением к потолку или стене. Оригинально выглядят модели с узором, геометрическим рисунком, выполненные из бамбука.

Конкурентные преимущества

Несомненным достоинством является их универсальность, установка римских штор возможна на любые окна. Эти практичные системы защиты от солнца легко монтируются на мансардные окна, и даже на наклонные рамы. Среди других преимуществ стоит отметить:

  • эстетичность — отличаются изысканностью благодаря оригинальной драпировке ткани;
  • экономия пространства — не занимают много места, подоконник всегда открыт;
  • удобный механизм управления — металлическое цепочное управление позволяет отрегулировать нужную высоту;
  • невесомость конструкции — довольно легкие, выглядят изящно, совершенно не громоздко;
  • долговечность — подъемный узел управления скрыт, пыль и загрязнения не попадают внутрь.

По своей простоте, красоте и функциональности римские шторы схожи с конструкцией жалюзи. Однако смотрятся они куда интереснее и оригинальнее в интерьере, не нагромождают пространство, а наоборот, придают ему утонченности.
ForUm

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