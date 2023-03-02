Вязание — хобби, которое снимает нервное напряжение, помогает реализовать творческий потенциал, пополнить семейный гардероб эксклюзивной одеждой и аксессуарами. Особенно актуальным оно становится в преддверии холодов, когда хочется укутаться в теплый шарф и шапку, надеть на руки теплые варежки, а на ноги — уютные пинетки. В этот период перед рукодельницами встает вопрос, какие изделия сегодня в тренде, а какие уже устарели. Ответ на него позволяет без труда подобрать пряжу, инструменты и комплекты для вязания с мастер-классами https://vdala-pryazha.com/ru/vyazannya-dlya-zhinok/. В представленной статье собраны интересные модели мужских, женских и детских шапок, которые будут актуальны в предстоящих сезонах.

Общие тенденции в вязании теплых вещей

Начинающие мастера, которые хотят заняться вязанием, должны отслеживать тренды, смотреть модные показы, изучать журналы и социальные сети. Это позволит подбирать фасоны, которые будут востребованы у потенциальных клиентов. Для вдохновения можно также подписаться на модных блогеров, инфлюенсеров и опытных вязальщиц, которые обычно в курсе последних новостей.

Если новые веяния вам не подходят, обратитесь к классике. Актуальными на все времена остаются зимние вещи, связанные в скандинавском стиле. Его особенность:

крупная вязка;

незамысловатые узоры;

пастельные и природные оттенки;

преобладание шерсти и других видов натуральной пряжи.

Если последние модели шапок, шарфов или варежек кажутся безвкусными, их можно обыграть с помощью цвета. Нити нейтральных оттенков способны «усмирить» самый сложный и затейливый узор, превратив аксессуар из акцентной детали — в базовую.

Актуальные фасоны женских шапочек

Комфорт в холодное время года во многом зависит от шапки. Уже несколько сезонов подряд актуальны бини. Они отличаются плотной вязкой, поэтому хорошо облегают голову, защищают от ветра и низких температур. В классической модели отсутствуют завязки, застежки и сложный декор, что позволяет сочетать ее с деловой, спортивной и кэжуал одеждой. Для зимы бини лучше вязать из шерсти мериноса или альпаки с небольшим содержанием синтетики, которая делает натуральные волокна износостойкими и эластичными.

Сегодня на пике популярности также модели:

с отворотом, связанные крупной резинкой из плотной пряжи;

в виде чалмы;

в виде шлема или балаклавы.

Любительницы романтического стиля предпочитают береты. Для вязания фактурного изделия подойдет плотная пряжа на основе шерсти и полиамида. Чтобы берет получился легким и ажурным, лучше взять тонкую альпаку, которая позволяет воплощать даже сложные узоры.

Детские и мужские шапки: забота о близких

Освоив мастерство вязания, можно каждый сезон радовать близких новыми шапками, снудами и перчатками. Мужчины чаще выбирают консервативные фасоны — бини и спортивные шапочки. Они плотно облегают голову, хорошо защищают от холода и не стесняют в движении. Их лучше вязать из 100% натуральной или смесовой пряжи на основе шерсти и акрила.

При вязаниизимних головных уборов для детей нужно обращать внимание не столько на фасон, сколько на материалы. В этом случае желательно использовать нитки, которые характеризуются высокими теплоизоляционными свойствами, не вызывают аллергии и обеспечивают нормальный воздухообмен. Этим параметрам соответствует натуральная шерстяная пряжа. Из нее можно связать шапочку с завязками, меховыми помпонами, звериными ушками или мордочками.

Что еще можно связать своими руками

Зимняя шапка — не единственное, что можно связать с помощью спиц. Сегодня в магазинах представлен большой выбор комплектов с мастер-классами по вязанию свитеров, джемперов, пуловеров и жакетов. Имея под рукой качественные нити и спицы, можно в домашних условиях наладить производство:

кардиганов;

бактусов;

футболок;

снудов;

носков и пинеток;

шалей;

палантинов и т.д.

Освоив техники вывязывания орнаментов и узоров, можно самостоятельно вязать пледы, скатерти, покрывала, подушки и мягкие игрушки. Список вязаных изделий постоянно расширяется. Рукодельницам и рукодельникам остается только отслеживать тренды и не забывать пополнять запасы пряжи.