також у роздiлiСуспiльство
Стало відомо, коли завершиться опалювальний сезон в Україні 15
Росіяни евакуюють сім'ї з тимчасово окупованого Криму 13
ГУР вважає, що Росія не готова до нової хвилі мобілізації 30
СБУ та ДБР проводять обшуки по всій вертикалі митниці 22
Майже половину обленерго оштрафували за недотримання графіків 35
Кабмін оприилюднив новий порядок бронювання працівників 4832
Окупанти вивозять медобладнання з медзакладів Каховки та Нової Каховки 42
Окупанти на ЗАЕС порушують контракти з колаборантами 34
Київ виключили з переліку територій можливих бойових дій 117
Залужний привітав бійців зі святом 46
Зеленський: В Україні підготовлені тисячі "пунктів незламності" 48
Стало відомо, чи будується нова "Мрія" 57
В Раді пропонують звільнити від призову студентів та аспірантів 48
В Україні можна буде оформити посвідчення водія без пластику 46
В Одесі визначили список вулиць на перейменування 50
Волонтери та прокурор Микола Ульмер передали військовим на передову необхідне обладнання, речі та продовольство 60
Військовий облік для жінок стає добровільним 44
Укргідрометцентр обіцяє українцям теплу зиму 58

Міноборони та Генштаб працюють над оптимізацією роботи військкоматів, зокрема, щодо дотримання прав мобілізованих.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Facebook

"На нараді обговорили, що саме треба оптимізувати в роботі ТЦК СП і як цього досягти. Розглянули та детально розібрали  проблеми, щодо яких надходять скарги громадян, - написала вона. - Відпрацювали цілий ряд важливих питань з урахуванням досвіду, набутого за час повномасштабної війни, зокрема щодо: нормативних змін, необхідних для поліпшення роботи ТЦК СП; удосконалення процедури укладення контракту на службу;  цифровізації роботи ТЦК СП; дотримання прав осіб, які призиваються за мобілізацією; роботи ТЦК СП з родичами загиблих та безвісти зниклих".

Маляр додала, що у нараді під головуванням першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка брали участь представники Міноборони, Генштабу і керівники обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

9