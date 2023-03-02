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Єврокомісія заявила про свої плани збільшити виробництво боєприпасів для постачання України вже цієї весни. Також організація планує зайнятися поповненням власних запасів на складах в ЄС. Днями раніше в організації також пообіцяли передати Києву винищувачі.

Очікується, що відповідну ініціативу глава ЄС Урсула фон дер Ляєн представить членам ЄС у четвер, 2 березня, в рамках плану з військової допомоги Україні. Документ потрапив у розпорядження журналістів видання Spiegel, він складається з трьох компонентів.

Першим важливим аспектом вказується збільшення виробництва й поставок Україні 155-мм артилерійських снарядів - витрати ЄС планує покрити коштами Європейського фонду миру (EPF).

Другий компонент передбачає забезпечення власних запасів ЄС 155-мм снарядами у співпраці з Європейським оборонним агентством EDA.

Третім компонентом фіксується довгострокове формування європейських потужностей з виробництва боєприпасів, які будуть коригуватися в залежності від актуальної ситуації з безпекою в регіоні. 
ForUm

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