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Президент США Джозеф Байден продовжив на один рік дію надзвичайного стану у зв'язку із загрозою національній безпеці та зовнішній політиці США, створюваною діями та політикою осіб, які підривають демократичні процеси та інституції в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету й територіальній цілісності, а також сприяють незаконному привласненню її активів.

Як повідомляється на сайті Білого дому в середу, надзвичайний стан було оголошено 6 березня 2014 року виконавчим указом №13360, а потім його дію неодноразово розширювали у зв'язку з діями РФ щодо України додатковими заходами у 2014, 2018 і 2022 роках, пише "Інтерфакс-Україна".

"Дії та політика, що розглядаються в цих виконавчих указах, продовжують становити незвичну і надзвичайну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів. З цієї причини національна надзвичайна ситуація... повинна продовжувати діяти після 6 березня 2023 року. Тому, відповідно до розділу 202(d) Закону про національні надзвичайні ситуації, я продовжую на 1 рік дію національної надзвичайної ситуації, оголошеної у Виконавчому наказі 13660", - ідеться в повідомленні.
ForUm

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