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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав той факт, що Україна вистояла зимовий терор Росії, пʼятою поразкою президента РФ Володимира Аутіна.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«1 березня 2023 року Аутін зазнав п’ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення –Україна перемогла його зимовий терор. Ми вистояли найважчу у своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні», – зазначив глава МЗС.

Кулеба підкреслив, що разом з Україною пліч-о-пліч стояли партнери зі своєю допомогою: «Переміг і ЄС, який всупереч московському реготу також не замерз без російського газу».

«Росії одна порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами», – звернувся міністр.

Глава МЗС зауважив, що перша поразка Росії сталася тоді, коли українці з перших хвилин наступу не дали Путіну паралізувати себе страхом, друга – коли українці зірвали план російського бліцкригу, й Україна не впала ані за три дні, ані за сім, ані за місяць, ані за рік. «І ніколи не впаде», – додав Кулеба.

Третю поразку, за словами міністра, РФ завдали на дипломатичному фронті (світова коаліція за Україну, резолюції, ізоляція, потоки зброї, санкцій, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні), а четвертою є втрата великої частини окупованих територій Росією внаслідок ефективних дій та контрнаступів ЗСУ і решти Сил оборони України.

«До остаточної перемоги ще важкий шлях. Але ми з вами вже знаємо, як перемагати. Маємо щодня працювати на неї (перемогу – ред.) та вірити в Україну», – підсумував глава української дипломатії.
ForUm

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