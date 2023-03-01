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Сполучені Штати не виявили жодних доказів того, щоб зброя, яку вони надали Києву, потрапила за межі України.

Про це заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер підкомітету з асигнувань на оборону Палати представників, пише "Європейська правда".

"Натомість ми бачимо, як передові підрозділи України щодня ефективно використовують допомогу у забезпеченні безпеки на полі бою", - заявила Валландер.

США адаптували свою практику звітності до бойових умов, щоб уникнути ризику незаконного витоку зброї, додала вона.
ForUm

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