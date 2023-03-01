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Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен двояко відповів з приводу позиції Єрусалима про російсько-українську війну. Він заявив, що у країни з цього приводу є своя "унікальна позиція". Раніше колишній глава держави Нафталі Беннет відзначився скандальною заявою про Зеленського та Путіна. 

Чиновник вказав, що країна "засуджує російську агресію", але водночас має свої національні інтереси, які не можна ігнорувати, пише Times of Israel

"Ми не схожі на вашу країну (мав на увазі Німеччину - ред.). Росія є ключовим гравцем в нашому регіоні, в тому числі в Сирії. Тому я думаю, що ми робимо максимум у всіх аспектах", - сказав він, пише "УНІАН".

Також Коен нагадав про свій недавній візит до столиці України 16 лютого. Це був перший візит високопоставленого ізраїльського чиновника в Україну за період повномасштабного вторгнення РФ, який свідчить про підтримку Єрусалиму, пише видання.
ForUm

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