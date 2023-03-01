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Опалювальний сезон в Україні мають намір завершити якомога раніше. Запаси природного газу достатні.

"Є надії, що зможемо зробити на самому початку квітня, але якщо буде холодно, то теплопостачання буде продовжуватися. Але ми повинні усвідомлювати, що потрібно економити", - заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в ефірі телемарафону, пише "УНІАН".

При цьому він вказав, що ціна на газ не буде змінюватися протягом поточного опалювального сезону "незалежно від його юридичного або фактичного завершення". Крім того, Чернишов вказав, що приватні споживачі поводяться "патріотично і дисципліновано", але рівень оплати впав. За його словами, він становить близько 80% "у стабільних регіонах".
ForUm

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