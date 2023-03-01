також у роздiлiСвiт
Wizz Air призупиняє всі рейси до Молдови через проблеми з безпекою 13
Німеччина не рекомендує їздити до РФ з 20 по 26 лютого 11
В результаті нового землетрусу в Турції 300 постраждалих 21
Іран близький до створення ядерної зброї 19
Німеччина підтримала розширення НАТО 26
В Молдові кажуть про підготовку держперевороту в республіці 24
Угорщина знову накладе вето на санкції ЄС проти Росії 36
Роль Абрамовича у переговорах між Україною і Росією ослабла 38
Путін добиває економіку РФ: банківський сектор отримав у 12 разів менше прибутку 34
ЄС каже, що ситуація з газом краща, ніж в минулі роки 65
Ізраїль завдав удару по сектору Газа 55
Німеччина підтвердила незмінність позиції щодо Путіна 48
G7 та Австралія узгодили граничну ціну на російську нафту 60
ISW: Росія обманює росіян щодо строчників в Україні 42
Пентагон прокоментував можливість застосування ядерної зброї Росією 60
Британська прем'єрка йде з посади 51
Bloomberg: Європа зможе перезимувати без російського газу 80
На "Північному потоці-1" та "Північному потоці-2" стали вибухи і витік газу 59

На тлі масових антиросійських санкцій, пов'язаних з повномасштабним вторгненням РФ в Україну, агресор у січні 2023 року втратив майже 40% своїх доходів від експорту нафти і газу.

Як йдеться в заяві Міжнародного енергетичного агентства, доходи агресора від експорту нафти та газу в січні становили $18,5 млрд, що на 38% менше, ніж $30 млрд, які Москва отримала в січні 2022 року, повідомляє Reuters.

Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль заявив, що намагання Заходу, спрямовані проти експорту російських енергоносіїв, досягли своєї мети щодо стабілізації нафтових ринків і скорочення доходів РФ від експорту нафти та газу.

"Ми очікуємо, що це зниження доходів від нафти та газу буде більш різким в найближчі місяці. І ще більш крутими в середньостроковій перспективі через відсутність доступу до технологій та інвестицій", — сказав Біроль.

У 2022 році РФ отримала за рахунок експорту нафти і газу близько 11,6 трлн руб. ($154,68 млрд).
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

8