На тлі масових антиросійських санкцій, пов'язаних з повномасштабним вторгненням РФ в Україну, агресор у січні 2023 року втратив майже 40% своїх доходів від експорту нафти і газу.

Як йдеться в заяві Міжнародного енергетичного агентства, доходи агресора від експорту нафти та газу в січні становили $18,5 млрд, що на 38% менше, ніж $30 млрд, які Москва отримала в січні 2022 року, повідомляє Reuters.

Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль заявив, що намагання Заходу, спрямовані проти експорту російських енергоносіїв, досягли своєї мети щодо стабілізації нафтових ринків і скорочення доходів РФ від експорту нафти та газу.

"Ми очікуємо, що це зниження доходів від нафти та газу буде більш різким в найближчі місяці. І ще більш крутими в середньостроковій перспективі через відсутність доступу до технологій та інвестицій", — сказав Біроль.

У 2022 році РФ отримала за рахунок експорту нафти і газу близько 11,6 трлн руб. ($154,68 млрд).