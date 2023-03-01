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Вище політичне та військове керівництво держави-терориста зіткнеться з юридичними наслідками геноциду проти українців, вважає президент України Володимир Зеленський.

"З візитом у нашій державі перебуває прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Це інституція та особистість, які, безумовно, відіграють історичну роль у притягненні до відповідальності російських злочинців. Геноцидна політика Росії проти нашого народу обов'язково матиме невідворотні юридичні наслідки для всіх, хто задумав , затвердив та реалізує таку політику", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

При цьому він зазначив, що "йдеться не лише про виконавців, а й про найвище політичне та військове керівництво держави-терориста".

"Зрозуміло, що це складна робота. Але дати відповідь на російські злочини в умовах цієї агресії саме у площині верховенства права та саме силою міжнародного суду – це те, що буде однією з гарантій довгострокової майбутньої безпеки як українців, так і інших народів", - сказав президент.

За його словами, "підходимо до відкриття українського офісу Міжнародного кримінального суду". "Особливу увагу приділяємо таким російським злочинам, як депортація наших людей; депортація українських дітей. Усю цю російську геноцидну систему – від гвинтиків до архітекторів – демонтуємо та доведемо до законних вироків", - заявив президент.
ForUm

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