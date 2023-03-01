Російське керівництво, ймовірно, намагається відновити свою інформаційну операцію, спрямовану на створення хибного переконання, що РФ нібито відкрита для мирних переговорів з Україною, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 28 лютого.

"Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив 28 лютого, що російські офіційні особи відкриті для переговорів щодо припинення війни в Україні, але що Україна і Захід мають визнати нові "територіальні реалії", пов'язані зі спробою незаконної анексії Росією окупованих територій в Україні", - йдеться у звіті.

У ньому наголошується, що Кремль, схоже, використовує Олександра Лукашенка як провідника для відновлення зазначеної інформаційної операції, ймовірно, з метою проведення переговорів на вигідних для Росії умовах і подальших затримок у наданні Заходом критично важливих систем озброєння Україні.

Водночас аналітики зазначають, що керівництво РФ може відновити цю інформаційну операцію, щоб спробувати знизити ефективність майбутніх українських контрнаступів, відтермінувавши надання необхідної Києву західної допомоги, і спробувати домогтися поступок перед своїми потенційними подальшими невдачами в Україні.

Крім того, в Інституті повідомляють, що Сполучені Штати вважають застосування Росією ядерної зброї в Україні "вкрай малоймовірним". На думку аналітиків ISW, усі ядерні погрози, які лунають від російських офіційних осіб, є частиною іншої інформаційної операції, спрямованої на те, щоб "збентежити" Україну та інші західні країни.

Аналітики зазначають, що Москва також активізувала інші свої інформаційні операції, зокрема пов'язані з ескалацією в тимчасово окупованому російськими окупантами Придністров'ї та веденням бойових дій росіянами в цьому регіоні під чужим прапором (що необхідно для звинувачення інших країн в ескалації), а також із ядерною та хімічною безпекою.

Говорячи ж про ситуацію на полі бою, аналітики повідомляють, що російські окупанти продовжують намагатися вести наступальні дії в районі Сватового і Кремінної, а також у районі Бахмуту.

Українська ж армія відбиває атаки загарбників і завдає ударів по їхніх позиціях у тилу.