Китайские компании-производители шин давно завоевали свое место на рынке и поставляют во многие страны мира высококлассную продукцию с доступной ценой и передовыми эксплуатационными качествами. Отличный пример – шины Arivo, которые пользуются популярностью в Китае и далеко за его пределами за отличные ездовые качества. Компания постоянно наращивает производство и пополняет ассортимент новыми моделями, чтобы удовлетворить требования широкого круга потребителей.

История успеха

Arivo Tyre является дочерним брендом китайской компании Qingdao Union Tyre. В своей работе китайские шинники используют собственные новейшие научные наработки, а также обращаются к опыту западных коллег, в частности, сотрудничают со специалистами из США и Европы. Производство организовано по последнему слову техники, в соответствии с передовыми требованиями рынка. На каждом этапе продукция проходит многоуровневую проверку качества. Все это позволяет сделать продукцию конкурентоспособной и привлекательной для покупателей.

Компания постоянно работает над улучшением продукции. Последним достижением шинников стало внедрение концепции интеллектуального заводского производства Industry 4.0. Здесь продуман каждый шаг – от разработки новой модели до логистики доставки. Все это позволило компании получить престижные сертификаты отрасли, включая ISO9001 и ISO16949, сертификацию CCC, ЕС ЕСЕ, DOT, GCC другие.

На данный момент Arivo имеет поярдка 200 дистрибьюторов по всему миру. Продукция бренда доступна в Европе, на Американском континенте, в Азии, Океании, Африке. Годовой объем выпускаемой продукции приближается к трем миллионам единиц. В планах бренда – расширять модельный ряд и выйти на глобальный шинный рынок, охватывающий более 60% стран.

Обширный каталог компании

Наиболее выгодные цены на продукцию китайского бренда Arivo вы найдете в интернет-магазине Инфошина. Только оригинальные товары с гарантией от производителя. Подбор можно делать по типу транспортного средства, а также по сезонности. Мы предлагаем летнюю, зимнюю и всесезонную резину Arivo. Удобная система фильтров поможет быстро определиться с выбором, а консультанты магазина ответят на все интересующие вас вопросы.

В ассортименте бренда представлено порядка 20 моделей, типоразмерный каталог включает более тысячи вариантов. Китайские шинники делают все, чтобы их продукция была привлекательна для потребителей. Поэтому они учитывают климатические и дорожные особенности региона, куда отправится их продукт. Кроме того, большое внимание уделяется спецификации шин. Компания предлагает купить резину Arivo для легковых авто, внедорожников, коммерческого транспорта и малотоннажных грузовиков.