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Сполучені Штати ніколи не визнаватимуть спробу анексії Криму Росією, йдеться в заяві для преси представника Держдепартаменту США Неда Прайса.

"Дев'ять років тому Росія вторглася в Україну і захопила Крим, що є очевидним порушенням міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України. Сполучені Штати вітають зусилля Кримської платформи України в зосередженні уваги світової спільноти на тривалій окупації Росією. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнаватимуть спробу анексії півострова Росією. Крим - це Україна", - ідеться в заяві.
ForUm

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