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Постійні затримання знакових колаборантів і зрадників свідчать про те, що СБУ переграє росіян у контррозвідувальній грі. Про це пише політолог Тарас Загородній. 

На його переконання, активні арешти агентів значно ускладнюють для рф вербовку нових зрадників.

«В останні місяці почастішали повідомлення СБУ про затримання російських агентів. Це свідчить не стільки про збільшення їх кількості, скільки про покращення роботи Служби безпеки по виявленню агентів. СБУ переграє росіян у контррозвідувальній грі і майже щоденні затримання російських агентів – найкраще свідчення цього», - зазначає Тарас Загородній. 

Як приклад він наводить затримання Дмитра Скворцова – відомого пропагандиста «русского міра», який писав статті про те, як «Украина встретит «агрессора» хлебом-солью».

«Скворцов майже рік переховувався в монастирі УПЦ (МП).  СБУ спочатку заочно видала Скворцову підозру в держзраді, а потім вирахувала місцезнаходження і на цьому тижні заарештувала. Саме такі «скворцови» запевняли всіх в Кремлі, що тут підлеглих Шойгу будуть зустрічати з квітами» - підкреслює Загородній.

Політолог також відзначає знакове затримання голови села на Київщині, який допомагав росіянам та вербувальника ЧВК «Вагнер» у Вінниці. 

Загородній додає, що таких зрадників, яких затримала СБУ, згодом можуть обміняти на полонених українських героїв.

Нагадаємо, що раніше Голова Служби безпеки України Василь Малюк назвав одним з першочергових завдань СБУ боротьбу з колаборантами, поплічниками ворога та зрадниками всіх рівнів.  

Днями СБУ затримала пропагандиста «русского міра» Дмитрія Скворцова, керівника села на Київщині, зрадника Вадима Мартинова та вербувальника для ЧВК Вагнер у Вінниці. 
ForUm

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