Президент України подякував світовій спільноті за підтримку резолюції ГА ООН "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні".

"Вдячний усім країнам, які підтримали надважливу резолюцію Генеральної Асамблеї ООН "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні", - написав він у твіттері в четвер увечері.

"Ця резолюція - потужний сигнал не послаблення світової підтримки України. Потужне свідчення солідарності світової спільноти з українським народом у контексті роковин повномасштабної агресії РФ. Потужний прояв глобальної підтримки української "Формули Миру!", - наголосив глава держави.

Раніше повідомлялося, що Генеральна асамблея ООН у четвер, 23 лютого, проголосувала за резолюцію "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні ", проєкт якої внесено 57 країнами, включно з Україною.

За проєкт проголосувала 141 країна, проти - 7, утрималися - 32. Проти проголосували КНДР, Еритрея, Білорусь, Малі, Нікарагуа, Росія і Сирія. Утрималися, серед інших, Китай, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, ПАР, Таджикистан, Узбекистан, Вірменія. Азербайджан участі не брав

Згідно з резолюцією, Генасамблея "знову заявляє свою вимогу, щоб Російська Федерація негайно, повністю і беззастережно вивела всі свої збройні сили з території України в її міжнародно визнаних кордонах, і закликає до припинення бойових дій".