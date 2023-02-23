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На зустрічі послів країн Євросоюзу 22 лютого не було ухвалено рішення про десятий пакет санкцій проти Росії. Як повідомив редактор "Радіо Свобода" в Європі Рікард Джозвяк у своєму Twitter, слухання продовжать завтра, 23 лютого.

"Посли ЄС не досягли згоди щодо десятого пакета санкцій проти Росії. Переговори продовжаться завтра, тривожно наближаючись до встановленого дедлайну 24 лютого", - написав Джозвяк.

В тому числі на це вплинула Угорщина. Будапешт не захотів підтримувати продовження поточних санкції на 9 чи 12 місяців замість поточних шести. Натомість угорці відступили від своєї ідеї захисту чотирьох осіб, котрих ЄС включив до десятого пакету санкцій.

Відзначимо, що голова Європейського парламенту Жозеп Боррель упевнено наголошував на тому, що ювілейний, десятий пакет санкцій буде ухвалено до річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
ForUm

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