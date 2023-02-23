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Президент США Джо Байден висловив упевненість, що ситуацію із призупиненням участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) можна вирішити.

"Це велика помилка. Не дуже відповідальний крок. Але я впевнений, що ми зможемо розібратися з цим", - сказав американський президент в інтерв'ю телеканалу ABC News, коментуючи рішення Росії призупинити участь у ДСНО.

Російський президент Володимир Путін раніше цього тижня заявив, що Росія припиняє участь у ДСНО. 
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