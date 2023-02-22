Візит прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу в Україну може відбутися найближчим часом. Про це повідомляє Israel Hayom.
Джерела газети стверджують, що це питання вже обговорюється в оточенні глави уряду.
За інформацією видання, якщо такий візит відбудеться, Нетаньягу прийме в Києві президент України Володимир Зеленський.
Українські джерела газети зазначають, що запрошення відвідати Україну вже передано ізраїльському прем'єру, проте терміни можливої поїздки поки що не погоджені.
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