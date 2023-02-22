Влада Польщі закрила для вантажівок з Білорусі останній працюючий пункт пропуску на кордоні.

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Каміньський прийняв рішення обмежити рух вантажівок через прикордонний пункт пропуску "Кукурики" з 19:00 21 лютого, йдеться в офіційній заяві Міністерства внутрішніх справ.

"У зв'язку з введеними владою Білорусі обмеженнями для польських перевізників щодо можливості перетину кордону на прикордонних переходах з Литвою і Латвією, міністр Маріуш Камінський прийняв рішення обмежити рух вантажних автомобілів з Білорусі на кордоні Кукуріки-Козловичі. Обмеження не поширюється на пасажирські перевезення на прикордонному переході в Тересполі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рух буде призупинено до тих пір, поки влада Білорусі не зніме обмеження для польських перевізників.