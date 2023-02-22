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За добу українські військові знищили близько 620 одиниць особового складу армії агресора, 8 танків, 7 бойових броньованих машин, 3 БПЛА, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.23 орієнтовно склали особового складу - близько 145060 (+620) осіб ліквідовано, танків - 3334 (+8) од, бойових броньованих машин ‒ 6569 (+7) од, артилерійських систем – 2345 (+7) од, РСЗВ – 471 (+0) од, засоби ППО – 243 (+0) од, літаків – 299 (+0) од, вертольотів – 287 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2026 (+3), крилаті ракети – 873 (+0), кораблі /катери – 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 5212 (+2) од., спеціальна техніка – 226 (+0)", - сказано у повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

 
ForUm

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