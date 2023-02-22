Одна из самых известных разработок немецкого шинного бренда, модель Continental PremiumContact 7, обладает впечатляющими ездовыми характеристиками, длительным сроком службы и стильным, современным дизайном. Шины были спроектированы для оснащения самых разных типов транспорта: от компактных легковых авто до мощных внедорожников. Размерный ряд включает покрышки с традиционными пропорциями и низким профилем, а диаметр посадочного отверстия варьируется от 16 до 21 дюйма.

Шины Continental PremiumContact 7 могут похвастаться отменной разгонной динамикой. Это прекрасно видно по индексам скорости, некоторые покрышки промаркированы буквами V и W (240 и 270 км/час). Также в ассортименте производителя представлены шины с максимальной динамичностью - индекс Y соответствует скоростному лимиту в 300 км/час. Стоит отметить что модели с низким профилем должны быть использованы только на ровном и твердом дорожном покрытии. Это колеса для городской езды и путешествий по шоссе с качественным асфальтом.

Премиальная резина Continental PremiumContact 7: основные преимущества

Принадлежность модели к премиальному сектору говорит не только о ее прекрасных эксплуатационных свойствах, но также о высоком уровне комфорта. Разработчики позаботились о том, чтобы покрышки как можно мягче и тише преодолевали различные неровности и рельефы дорожного полотна. Для этого они оптимизировали рисунок протектора и модернизировали формулу полимерной смеси.

Кроме того, в список достоинств шин входят такие характеристики:

управляемость на сухой и мокрой дороге;

чуткая реакция на команды руля;

короткий тормозной путь;

сниженное сопротивление качению.

Благодаря асимметричному расположению ребер и дренажных каналов летняя резина Continental PremiumContact 7 гарантирует водителю полный контроль над автомобилем в любую погоду. Компаунд при всей своей жесткости и плотности, все же достаточно эластичный. Поэтому он отлично выдерживает интенсивную эксплуатацию, не создавая дополнительных шумов и вибрации.

В интернет-магазине Guma.ua данную модель можно купить с доставкой на дом по лучшей цене в Украине. Удобный интерфейс упростит задачу по подбору шин: в карточке товара указаны все необходимые данные о самой покрышек и особенностях работы магазина (условия оплаты и возврата, гарантия и доставка). Консультанты в онлайн режиме готовы предоставить любую дополнительную информацию.

Важно учитывать, что шины Премиум Контакт 7 - это летняя резина. Чтобы не опоздать с сезонной заменой колес и поберечь зимние покрышки, лучше всего заказать новый комплект заранее.