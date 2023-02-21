Міністерство закордонних справ Німеччини не рекомендує співгромадянам здійснювати поїздки до Російської Федерації.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.

“Загалом Берлін не рекомендує здійснювати поїздки до РФ”, - ідеться в повідомленні з посиланням на МЗС ФРН.

Зовнішньополітичне відомство випустило попередження про відвідини Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей, а також Краснодарського краю - російських регіонів, які межують з Україною. Як зазначається, МЗС Німеччини закликало співгромадян бути особливо пильними, а також уникати великого скупчення людей, оскільки з 20-го по 26 лютого "уряд Hосії планує низку заходів".