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У результаті двох землетрусів, які сталися ввечері у понеділок на кордоні Туреччини та Сирії, постраждали 294 особи, повідомив турецький міністр охорони здоров'я Фахретдін Коджа у своєму твіттері.

Він уточнив, що стан 18 постраждалих тяжкий, їм знадобилося транспортування до шпиталів в Адану та Дьортйол.

Також міністр розповів, що в шести шпиталях, які продовжили роботу після потужного землетрусу 6 лютого, в результаті нового землетрусу утворилися тріщини, і задля обережності там не приймають пацієнтів.

Сирійська державна агенція SANA інформує про смерть літньої жінки, яка померла від серцевого нападу. Також повідомляється про кілька десятків постраждалих у містах Тартус та Баніяс.

Напередодні повідомлялося, що внаслідок нового землетрусу в Туреччині загинули троє людей. Також на той час було відомо про 213 постраждалих.

Увечері у понеділок на кордоні Туреччини та Сирії стався землетрус магнітудою 6,3. Пізніше біля Самандага провінції Хатай стався ще один землетрус - магнітудою 5,8. Наголошується, що нові землетруси зруйнували частину будівель, які вже були пошкоджені землетрусами два тижні тому.

Підземні поштовхи відчули у десяти інших провінціях Туреччини, а також у Сирії, Єгипті, Іраку, Йорданії та Лівані.

Два тижні тому у Туреччині стався землетрус магнітудою 7,7. За ним пішла серія ехо-поштовхів, магнітуда одного з яких склала 7,6. Ці підземні поштовхи призвели до серйозних руйнувань і жертв у країні, а також у сусідній Сирії.

За даними агентства Anadolu, у Туреччині кількість жертв землетрусу досягла 41 156 осіб. Телеканал Al Jazeera повідомляв, що у Сирії загинуло понад 5,8 тис. людей.

 
ForUm

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