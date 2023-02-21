Уряди майже 30 країн, включаючи господарку Олімпіади-2024 Францію, закликали Міжнародний олімпійський комітет усунути спортсменів з Росії та Білорусі від участі в іграх у Парижі через проблеми з чіткістю їхнього "нейтралітету".

Про це йдеться у листі близько 30 країн на адресу МОК, повідомляє "Європейська правда".

МОК раніше заявив, що вивчить можливість того, аби російські та білоруські спортсмени могли виступати у Парижі під нейтральним прапором. Це викликало обурення у Києві, а тепер отримало конкретну відповідь з боку союзників України, підкреслює видання.

У листі близько 30 країн відзначили зв'язки між спортом і військовими в Росії та Білорусі.

"Доки ці фундаментальні питання та суттєва відсутність ясності і конкретних деталей щодо дієвості моделі "нейтральності" не буде вирішено, ми не згодні з тим, щоб російські та білоруські спортсмени мають бути допущені до змагань", - сказано у листі.

Крім того, "у Росії та Білорусі спорт і політика тісно переплетені", заявили країни.

Вони підкреслили, що на тлі жорстокості президента Росії Владіміра Путіна в Україні "немає жодних практичних причин відходити від режиму виключення російських і білоруських спортсменів, встановленого МОК у своїй заяві від 28 лютого 2022 року".

"У нас є серйозні сумніви у тому, наскільки реально для російських та білоруських олімпійських спортсменів змагатися під нейтральним прапором - на умовах МОК про відсутність ідентифікації зі своєю країною - коли вони безпосередньо фінансуються і підтримуються своїми державами, на відміну, наприклад, від професійних тенісистів", - додається у заяві.

"Сильні зв'язки та афілійованість російських спортсменів з російськими військовими також викликають явну стурбованість", - заявили країни.

"Тому наш колективний підхід ніколи не був дискримінацією лише за національною ознакою, але ці серйозні побоювання мають бути враховані МОК", - йдеться у зверненні.

Лист підписали представники урядів Німеччини, Британії та США, а також Франції. Підпис французів завдасть МОК найбільшого головного болю, оскільки Париж прийматиме Олімпійські ігри.

До числа тих, хто підписав лист, входять: Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Греція, Ісландія, Ірландія, Південна Корея, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Румунія, Словаччина, Словенія та Швеція.