Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав членів ЄС передати Україні наявні в них запаси боєприпасів, яких українська армія гостро потребує для протистояння РФ.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок.

Очевидно, що ми маємо запустити процедури для збільшення потужності європейської промисловості, щоб виготовляти більше (боєприпасів) і швидше. І очевидно, що ми маємо посилити наші зусилля не лише шляхом можливих закупівель на рівні ЄС для задоволення нагальних потреб України", – сказав Боррель.

Водночас топ-дипломат ЄС заявив, що "в найближчі тижні найкращий шлях надати Україні боєприпаси – передати вже наявні в європейських арміях запаси".

"Ми не повинні чекати, поки їх (боєприпаси) виготовлять. Ми маємо використати те, що вже виготовлене й зберігається на складах і буде виготовлене в найближчі дні. Пріоритет має надаватись постачанню українській армії. Стільки, скільки можемо", – зазначив він.

Боррель заявив, що очільники МЗС країн Євросоюзу на засіданні в понеділок обговорювали, як можна забезпечити Україну необхідною кількістю боєприпасів для ведення дій проти російської окупаційної армії.

"Але це питання радше до міністрів оборони, ніж очільників МЗС. І ми представимо конкретні пропозиції міністрам оборони на наступному засіданні Ради ЄС 7-8 березня", – анонсував єврочиновник.