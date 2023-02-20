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Президент США Джо Байден відвідає Польщу 20-22 лютого, де зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою та лідерами "бухарестської дев'ятки" - дев'яти країн східного флангу НАТО.

У Білому домі заявили, що із Дудою Байден планує обговорити питання двосторонньої співпраці, а також колективні зусилля щодо підтримки України.

21 лютого Байден виступить зі зверненням, присвяченим роковинам повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У своїй промові він наголосить на важливості "рішучості та єдності міжнародної спільноти в підтримці України". Президент "пошле Україні сигнал про продовження підтримки з боку США".

У цей час у Варшаві проходитиме саміт "бухарестської дев'ятки", до якої входять Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина. Під час свого візиту Байден зустрінеться із лідерами цих країн, пише "Інтерфакс-Україна".

Востаннє Байден відвідував Польщу у березні минулого року.

Польща є одним із союзників США по НАТО, на даний момент у країні знаходяться тисячі американських військовослужбовців, там проходять тренування українських військових, країна є хабом для постачання західної зброї в Україну.
ForUm

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